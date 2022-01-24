Неизвестные перерезали горло таксисту и бросили тело в машине в аэропорту Пулково
Мужчину обнаружили сотрудники полиции. Также в автомобиле правоохранители нашли и вероятное орудие жестокой расправы.
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В припаркованном автомобиле на территории аэропорта Петербурга была сделана жуткая находка — тело мужчины со множеством ножевых ранений. Подробности сообщает "Фонтанка".
Вызов в полицию поступил около десяти вечера. Прибывшие в Пулково правоохранители обнаружили в автомобиле возле пандуса тело 26-летнего гражданина Таджикистана со множеством ножевых ранений и перерезанным горлом. Причём вероятное орудие убийства — нож — преступники бросили в машине.
Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, в автомобиль садились четверо, а после вышли двое. Затем машина начала съезд с пандуса. Также известно, что убитый мужчина приехал в Россию в конце прошлого года и трудился таксистом. У него был патент на работу, однако на миграционном учёте он не состоял.
А ранее житель Татарстана убил жену, её сестру и покончил с собой. Члены семьи характеризуются положительно, в скандалах замечены не были, алкоголем не злоупотребляли. Что стало причиной преступления, выясняется.
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