Глава ВОЗ: Мир находится на "критическом этапе" пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса достигла критического этапа, но у мира есть все инструменты для завершения острой фазы, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

"Мы находимся на критическом этапе. Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно", — сказал глава ВОЗ на брифинге.

Гебреисус напомнил, что в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX в развивающиеся страны доставили 1 миллиард доз. Несмотря на это, темпы вакцинации в мире ещё далеки от идеальных. Он уточнил, что 34 страны до сих пор не смогли привить даже 10% своего населения, а в 86 странах от ковида вакцинировано менее 40%.