Народная милиция ЛНР: В Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi

"В зоне операции объединённых сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наёмников из Academi, ранее известной как Blackwater", — приводит его слова РИА "Новости".

Лещенко напомнил, что ещё в 2014 году стало известно, что готовить украинских силовиков помогают западные инструкторы, и с тех пор это не раз подтверждалось. Их тренировки проходят на полигонах во Львовской, Николаевской, Херсонской областях, на аэродромах Школьный в Одессе, Кульбакино — в Николаевской области и Озёрное — в Житомирской. А боевики Национальной гвардии обучаются в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Нацгвардии Украины в Киевской области, добавил он.