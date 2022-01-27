Народная милиция ЛНР: В Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi
Западные инструкторы помогают обучать украинских силовиков с 2014 года, их тренировки проходят в разных областях Незалежной, заявил начальник управления ведомства Ян Лещенко.
Украинский военнослужащий © ТАСС / AP Photo / Andriy Dubchak
Народная милиция ЛНР располагает достоверными сведениями о нахождении в Донбассе наёмников из американской частной военной компании Academi. Об этом сообщил начальник управления ведомства Ян Лещенко.
"В зоне операции объединённых сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наёмников из Academi, ранее известной как Blackwater", — приводит его слова РИА "Новости".
Лещенко напомнил, что ещё в 2014 году стало известно, что готовить украинских силовиков помогают западные инструкторы, и с тех пор это не раз подтверждалось. Их тренировки проходят на полигонах во Львовской, Николаевской, Херсонской областях, на аэродромах Школьный в Одессе, Кульбакино — в Николаевской области и Озёрное — в Житомирской. А боевики Национальной гвардии обучаются в международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Нацгвардии Украины в Киевской области, добавил он.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
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