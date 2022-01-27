В ЛНР допустили начало наступления ВСУ после прибытия главнокомандующего

Вооружённые силы Украины могут начать наступление в Донбассе после прибытия в регион главнокомандующего Валерия Залужного, этот визит планируется в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й бригады (ВС Украины) ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", — отметил он в ходе брифинга.