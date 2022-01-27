В ЛНР допустили начало наступления ВСУ после прибытия главнокомандующего
Пока же Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе, добавил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.
Учения войск территориальной обороны Украины в Киеве. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Вооружённые силы Украины могут начать наступление в Донбассе после прибытия в регион главнокомандующего Валерия Залужного, этот визит планируется в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й бригады (ВС Украины) ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", — отметил он в ходе брифинга.
Пока же Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе, добавил Филипоненко.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
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