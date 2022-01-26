Глава Народной милиции ЛНР заявил об арсенале иностранного оружия у ВСУ в Донбассе

На подконтрольной Украине части Донбасса находится целый арсенал иностранного вооружения. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

"По состоянию на сегодняшний день достоверно зафиксировано наличие целого арсенала вооружения иностранного производства в зоне ООС", — сказал Лещенко журналистам.

Он отметил, что сейчас в арсенале Вооружённых сил Украины имеются французские ручные противотанковые гранаты (РПГ) APILAS, американские карабины Remington и снайперские винтовки Barrett M107A1.

Лещенко напомнил, что недавно из Великобритании на Украину также поступила партия шведских ПТРК NLAW, а США поставили 90 тонн вооружения, большая часть которого несомненно окажется в зоне проведения Операции объединённых сил (ООС).

"Про оборудование, например тепловизоры, и прочие технические средства говорить и вовсе не приходится, оно более чем в достаточном количестве представлено в подразделениях ВСУ", — добавил начальник Управления Народной милиции республики.