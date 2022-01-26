Глава Народной милиции ЛНР заявил об арсенале иностранного оружия у ВСУ в Донбассе
По его словам, это французские ручные противотанковые гранаты (РПГ) APILAS, американские карабины Remington и снайперские винтовки Barrett M107A1.
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
На подконтрольной Украине части Донбасса находится целый арсенал иностранного вооружения. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.
"По состоянию на сегодняшний день достоверно зафиксировано наличие целого арсенала вооружения иностранного производства в зоне ООС", — сказал Лещенко журналистам.
Он отметил, что сейчас в арсенале Вооружённых сил Украины имеются французские ручные противотанковые гранаты (РПГ) APILAS, американские карабины Remington и снайперские винтовки Barrett M107A1.
Лещенко напомнил, что недавно из Великобритании на Украину также поступила партия шведских ПТРК NLAW, а США поставили 90 тонн вооружения, большая часть которого несомненно окажется в зоне проведения Операции объединённых сил (ООС).
"Про оборудование, например тепловизоры, и прочие технические средства говорить и вовсе не приходится, оно более чем в достаточном количестве представлено в подразделениях ВСУ", — добавил начальник Управления Народной милиции республики.
Лайф раньше писал, что замначальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР фиксирует подготовку к наступлению в подразделениях ВСУ. Кроме того, разведка ДНР получила сведения о формировании на Украине механизированных бригад и их направлении в Донбасс.
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