В Верховной раде поддержали предложение ввести День украинского борща
Отмечать праздник предлагается ежегодно, во вторую субботу сентября. Кабмину уже рекомендовано разработать с привлечением общественности комплексный план мероприятий и утвердить его.
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Комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект постановления о введении в стране Дня украинского борща. Об этом сообщает пресс-служба комитета в "Фейсбуке".
"Всеукраинский день борща предлагают отмечать каждый год, во вторую субботу сентября. Утверждение постановления будет способствовать популяризации украинской культуры на международном уровне, чествованию традиционной украинской кухни, усилит внимание общества к сохранению и частоте культурных традиций", — отмечается в сообщении.
Кабмину рекомендуется разработать с привлечением общественности комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне этого праздника и утвердить его. В частности, необходимо предусмотреть проведение фестивалей и соревнований по приготовлению данного супа во всех регионах Незалежной, а также организовать проведение в учебных заведениях лекций о феномене блюда.
Ранее Лайф сообщал, что в Киеве появится памятник борщу. Горожане сами смогут выбрать место для установки скульптуры, а позднее пройдёт открытый конкурс на лучшую идею инсталляции.
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