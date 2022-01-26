В Верховной раде поддержали предложение ввести День украинского борща

Комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект постановления о введении в стране Дня украинского борща. Об этом сообщает пресс-служба комитета в "Фейсбуке".

"Всеукраинский день борща предлагают отмечать каждый год, во вторую субботу сентября. Утверждение постановления будет способствовать популяризации украинской культуры на международном уровне, чествованию традиционной украинской кухни, усилит внимание общества к сохранению и частоте культурных традиций", — отмечается в сообщении.

Кабмину рекомендуется разработать с привлечением общественности комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне этого праздника и утвердить его. В частности, необходимо предусмотреть проведение фестивалей и соревнований по приготовлению данного супа во всех регионах Незалежной, а также организовать проведение в учебных заведениях лекций о феномене блюда.