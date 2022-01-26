Столтенберг: НАТО передало России письменный ответ на предложения по безопасности
Генсек альянса уточнил, что это было сделано параллельно с Вашингтоном. Как ранее сообщалось, вероятнее всего, американский документ передал посол Джон Салливан, который ранее приезжал в МИД РФ.
Йенс Столтенберг © ТАСС / EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL
НАТО передало России свой письменный ответ на предложения Москвы по безопасности. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Сегодня НАТО передало письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США", — сказал Столтенберг на брифинге в Брюсселе.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что США тоже передали России письменный ответ на предложения безопасности. Вероятнее всего, это сделал американский посол Джон Салливан, который приезжал в МИД РФ. Он покинул здание на Смоленской площади, отказавшись от комментариев.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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