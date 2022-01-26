Столтенберг: НАТО передало России письменный ответ на предложения по безопасности

НАТО передало России свой письменный ответ на предложения Москвы по безопасности. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня НАТО передало письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США", — сказал Столтенберг на брифинге в Брюсселе.