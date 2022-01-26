Блинкен заверил, что Посольство США продолжит работать на Украине

Американское посольство в Киеве продолжит свою работу. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Госдепартаменте.

"Я бы хотел чётко дать понять, что наше посольство в Киеве остаётся открытым. Мы продолжаем поддерживать серьёзное присутствие, чтобы оказывать Украине дипломатическую, экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности", — заявил американский дипломат журналистам.

Также Блинкен добавил, что рекомендация гражданам США покинуть Украину не означает, что Вашингтон уверен в том, что Россия начнёт "вторжение".