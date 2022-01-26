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Блинкен заверил, что Посольство США продолжит работать на Украине

При этом дипломат отметил, что рекомендация американским гражданам покинуть территорию Незалежной не означает, что Вашингтон уверен в том, что Россия начнёт "вторжение".

26 января, 18:56
<p>Энтони Блинкен © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken/status/1483773725300465665/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a></p>

Энтони Блинкен © Twitter / Secretary Antony Blinken

Американское посольство в Киеве продолжит свою работу. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Госдепартаменте.

"Я бы хотел чётко дать понять, что наше посольство в Киеве остаётся открытым. Мы продолжаем поддерживать серьёзное присутствие, чтобы оказывать Украине дипломатическую, экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности", — заявил американский дипломат журналистам.

Блинкен: Дальнейшее развитие событий вокруг Украины зависит от России

Блинкен: Дальнейшее развитие событий вокруг Украины зависит от России

Также Блинкен добавил, что рекомендация гражданам США покинуть Украину не означает, что Вашингтон уверен в том, что Россия начнёт "вторжение".

Ранее CNN сообщил, что США ведут переговоры с союзниками о размещении тысяч военных в Восточной Европе. По данным американского телеканала, дополнительные войска могут развернуть на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. При этом уточняется, что окончательное решение ещё не принято.

Блинкен анонсировал отправку на Украину ещё трёх партий военного снаряжения от США

Блинкен анонсировал отправку на Украину ещё трёх партий военного снаряжения от США

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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