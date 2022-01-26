Блинкен заверил, что Посольство США продолжит работать на Украине
При этом дипломат отметил, что рекомендация американским гражданам покинуть территорию Незалежной не означает, что Вашингтон уверен в том, что Россия начнёт "вторжение".
Энтони Блинкен © Twitter / Secretary Antony Blinken
Американское посольство в Киеве продолжит свою работу. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Госдепартаменте.
"Я бы хотел чётко дать понять, что наше посольство в Киеве остаётся открытым. Мы продолжаем поддерживать серьёзное присутствие, чтобы оказывать Украине дипломатическую, экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности", — заявил американский дипломат журналистам.
Также Блинкен добавил, что рекомендация гражданам США покинуть Украину не означает, что Вашингтон уверен в том, что Россия начнёт "вторжение".
Ранее CNN сообщил, что США ведут переговоры с союзниками о размещении тысяч военных в Восточной Европе. По данным американского телеканала, дополнительные войска могут развернуть на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. При этом уточняется, что окончательное решение ещё не принято.
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