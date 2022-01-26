CNN: США ведут переговоры с союзниками о размещении тысяч военных в Восточной Европе

Соединённые Штаты ведут переговоры с союзниками, в частности с Великобританией, о возможном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе на случай якобы "вторжения" российских сил на территорию Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Среди стран, рассматривающих возможность развёртывания [войск], есть Румыния, Болгария и Венгрия. Развёртывание будет насчитывать около тысячи человек в каждой стране и будет аналогично боевым группам в странах Балтии и Польше", — говорится в сообщении американского телеканала.