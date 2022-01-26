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CNN: США ведут переговоры с союзниками о размещении тысяч военных в Восточной Европе

По данным телеканала, дополнительные войска могут развернуть на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. При этом уточняется, что окончательно решение ещё не принято.

26 января, 18:39
<p>© ТАСС / AP Photo / Baderkhan Ahmad</p>

© ТАСС / AP Photo / Baderkhan Ahmad

Соединённые Штаты ведут переговоры с союзниками, в частности с Великобританией, о возможном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе на случай якобы "вторжения" российских сил на территорию Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Среди стран, рассматривающих возможность развёртывания [войск], есть Румыния, Болгария и Венгрия. Развёртывание будет насчитывать около тысячи человек в каждой стране и будет аналогично боевым группам в странах Балтии и Польше", — говорится в сообщении американского телеканала.

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Отмечается, что окончательное решение по поводу данных действий не принято. При этом уточняется, что не все 30 членов стран НАТО готовы к этому. Так, например, Германия отказалась продавать оружие Украине, поэтому Вашингтон ведёт переговоры об отправке дополнительных сил "на двусторонней основе".

Как ранее сообщал Лайф, власти Германии отказали Эстонии в праве передачи Украине вооружения, которое Таллин некогда получил от Берлина. Кроме того, комментируя отношения Москвы и Киева, командующий ВМС ФРГ Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Мэр Киева Виталий Кличко назвал предательством отказ Германии в поставке оружия. Он также был разочарован тем, что ФРГ не позволяет и другим государствам помогать Киеву в вопросе вооружения.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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