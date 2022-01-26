Опрос показал, сколько россиян поддерживают предложение об отстреле бездомных собак
Стоит отметить, что только 1% участников исследования полагает, что ситуация под контролем. По их мнению, существующих мер вполне достаточно для решения ситуации с беспризорными животными.
© Городское агентство "Москва" / Андрей Никеричев
После гибели семилетней девочки в Забайкалье, которую загрызла стая бездомных собак, депутат местного заксобрания Александр Михайлов предложил отстреливать животных и наказывать зоозащитников. По данным опроса, проведённого сайтом kp.ru, инициативу парламентария поддерживает половина россиян (50%).
"Жизнь человека дороже жизни животного. Если собаки попробовали крови, их надо уничтожить", — заявила участница исследования, в котором высказали свою позицию более десяти тысяч россиян.
При этом 28% респондентов считают, что наказывать нужно тех, кто выбрасывает питомцев на улицу и способствует усугублению ситуации. Еще 21% опрошенных заявили о гуманности и предложили отправлять беспризорных дворняжек на содержание в приюты.
Стоит отметить, что только 1% участников исследования полагают, что ситуация находится под контролем. По их мнению, существующих на данный момент мер вполне достаточно для решения ситуации с бездомными животными.
Ранее Лайф сообщал, что жителя Астраханской области насмерть загрызли бродячие собаки, когда он шёл на работу. Многие местные не удивлены жуткой ситуацией, так как неоднократно жаловались на нашествие беспризорных животных. Следователи проводят расследование.
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