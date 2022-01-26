Опрос показал, сколько россиян поддерживают предложение об отстреле бездомных собак

После гибели семилетней девочки в Забайкалье, которую загрызла стая бездомных собак, депутат местного заксобрания Александр Михайлов предложил отстреливать животных и наказывать зоозащитников. По данным опроса, проведённого сайтом kp.ru, инициативу парламентария поддерживает половина россиян (50%).

"Жизнь человека дороже жизни животного. Если собаки попробовали крови, их надо уничтожить", — заявила участница исследования, в котором высказали свою позицию более десяти тысяч россиян.

При этом 28% респондентов считают, что наказывать нужно тех, кто выбрасывает питомцев на улицу и способствует усугублению ситуации. Еще 21% опрошенных заявили о гуманности и предложили отправлять беспризорных дворняжек на содержание в приюты.

Стоит отметить, что только 1% участников исследования полагают, что ситуация находится под контролем. По их мнению, существующих на данный момент мер вполне достаточно для решения ситуации с бездомными животными.