Забайкальский депутат Михайлов предложил расстреливать собак и наказывать зоозащитников
Парламентарий назвал активистов "пятой колонной" и зарубежным проектом, который нацелен на уничтожение россиян с помощью животных. Он отметил, что эти люди подрывают безопасность страны.
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Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов предложил расстреливать бродячих собак, а их защитников "ставить к стенке". По словам парламентария, то, что животных нельзя убивать, — полная чушь, сообщает новостной портал "Чита.ру".
"Мне кажется, что это (зоозащитники. — Прим. Лайфа) какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке", — сказал он.
Михайлов назвал "пятой колонной" тех, кто подкармливает бродячих животных и отстаивает их права, и добавил, что необходимо разобраться, кто финансирует деятельность активистов. Он подчеркнул, что эти люди не просто угрожают безопасности России, а подрывают её.
Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для чиновников в вопросе бездомных животных. Также в нижней палате парламента считают необходимым разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.
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