Забайкальский депутат Михайлов предложил расстреливать собак и наказывать зоозащитников

Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов предложил расстреливать бродячих собак, а их защитников "ставить к стенке". По словам парламентария, то, что животных нельзя убивать, — полная чушь, сообщает новостной портал "Чита.ру".

"Мне кажется, что это (зоозащитники. — Прим. Лайфа) какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке", — сказал он.

Михайлов назвал "пятой колонной" тех, кто подкармливает бродячих животных и отстаивает их права, и добавил, что необходимо разобраться, кто финансирует деятельность активистов. Он подчеркнул, что эти люди не просто угрожают безопасности России, а подрывают её.