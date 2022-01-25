Норвежским лыжникам отложили вылет на Олимпиаду из-за заболевшего коронавирусом тренера

Мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам отложили вылет на Олимпийские игры в Пекин из-за коронавируса, обнаруженного у тренера национальной команды Арильда Монсена. Об этом пишет NRK.

Как удалось выяснить, все члены олимпийской сборной контактировали со специалистом, из-за чего вылет в Пекин пришлось перенести с 27-го на 31 января. Добавим, что в состав сборной Норвегии вошли лидер сезона Йоханнес Клебо, Шур Рёте, Симен Крюгер, Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Эрик Валнес и Ховар Тёугбёль.