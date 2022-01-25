Норвежским лыжникам отложили вылет на Олимпиаду из-за заболевшего коронавирусом тренера
Первая гонка у мужчин состоится 6 февраля. Тогда определится сильнейший в скиатлоне на 30 километров.
Йоханнес Хёсфлот Клебо. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам отложили вылет на Олимпийские игры в Пекин из-за коронавируса, обнаруженного у тренера национальной команды Арильда Монсена. Об этом пишет NRK.
Как удалось выяснить, все члены олимпийской сборной контактировали со специалистом, из-за чего вылет в Пекин пришлось перенести с 27-го на 31 января. Добавим, что в состав сборной Норвегии вошли лидер сезона Йоханнес Клебо, Шур Рёте, Симен Крюгер, Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Эрик Валнес и Ховар Тёугбёль.
Добавим, что первая гонка олимпийского турнира у мужчин состоится 6 февраля. Тогда спортсмены определят сильнейшего в скиатлоне на 30 километров.
Комментариев: 0