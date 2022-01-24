Лыжник Якимушкин рассказал, какую гонку побежит на Олимпиаде в Пекине
Турнир лыжников начнётся 5 января, а последний заезд состоится в день закрытия Игр.
Российский спортсмен Иван Якимушкин. Фото © ТАСС / ZUMA / Johanna Lundberg
Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал болельщикам, что на Олимпиаде в Пекине он будет выступать в гонке на 15 километров с раздельного старта.
"На Олимпиаде побегу классическую "разделку", на неё сейчас и направлена вся подготовка. Всем большое спасибо за поддержку, надеюсь, будет повод порадовать", — написал спортсмен в своём инстаграме.
Добавим, что на старт Якимушкин выйдет 11 февраля. Турнир у лыжников начнётся во второй день Игр — 5 февраля — и завершится в день закрытия Олимпиады.
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