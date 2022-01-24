Лыжник Якимушкин рассказал, какую гонку побежит на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал болельщикам, что на Олимпиаде в Пекине он будет выступать в гонке на 15 километров с раздельного старта.

"На Олимпиаде побегу классическую "разделку", на неё сейчас и направлена вся подготовка. Всем большое спасибо за поддержку, надеюсь, будет повод порадовать", — написал спортсмен в своём инстаграме.