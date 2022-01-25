Путин на встрече со студентами призвал не переусердствовать с распитием медовухи © LIFE

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал президенту России Владимиру Путину о традиции вуза разливать студентам медовуху во время празднования Татьянина дня, который отмечают 25 января.

"Я радуюсь успехам студентов, пришедших на первый курс. Сегодня у нас праздник — Татьянин день, они ждут медовуху", — сказал Садовничий.

"Всё хорошо в меру только. Без медовухи не обойтись, но", — ответил президент с улыбкой, сделав соответствующий жест рукой.