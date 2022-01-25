"Без этого не обойтись": Путин напомнил отмечающим медовухой Татьянин день студентам, что "всё хорошо в меру"
О традиции выпивать в праздник этот напиток президенту страны рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Российский лидер с улыбкой призвал молодёжь не переусердствовать.
Кадр из видео © LIFE
Путин на встрече со студентами призвал не переусердствовать с распитием медовухи © LIFE
Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал президенту России Владимиру Путину о традиции вуза разливать студентам медовуху во время празднования Татьянина дня, который отмечают 25 января.
"Я радуюсь успехам студентов, пришедших на первый курс. Сегодня у нас праздник — Татьянин день, они ждут медовуху", — сказал Садовничий.
"Всё хорошо в меру только. Без медовухи не обойтись, но", — ответил президент с улыбкой, сделав соответствующий жест рукой.
А ранее Путин пообещал оказать поддержку молодым учёным в обеспечении их жильём. В этом вопросе есть разные возможности, уточнил глава государства. В частности, он перечислил жилищные сертификаты, льготную ипотеку и служебные квартиры.
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