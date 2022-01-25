НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Без этого не обойтись": Путин напомнил отмечающим медовухой Татьянин день студентам, что "всё хорошо в меру"

О традиции выпивать в праздник этот напиток президенту страны рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Российский лидер с улыбкой призвал молодёжь не переусердствовать.

25 января, 10:51

Кадр из видео © LIFE

Путин на встрече со студентами призвал не переусердствовать с распитием медовухи © LIFE

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал президенту России Владимиру Путину о традиции вуза разливать студентам медовуху во время празднования Татьянина дня, который отмечают 25 января.

"Я радуюсь успехам студентов, пришедших на первый курс. Сегодня у нас праздник — Татьянин день, они ждут медовуху", — сказал Садовничий.

"Всё хорошо в меру только. Без медовухи не обойтись, но", — ответил президент с улыбкой, сделав соответствующий жест рукой.

Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днём

Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днём

А ранее Путин пообещал оказать поддержку молодым учёным в обеспечении их жильём. В этом вопросе есть разные возможности, уточнил глава государства. В частности, он перечислил жилищные сертификаты, льготную ипотеку и служебные квартиры.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1