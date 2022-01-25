Путин пообещал оказать поддержку молодым учёным в обеспечении их жильём
В этом вопросе есть разные возможности, уточнил глава государства. В частности, он перечислил жилищные сертификаты, льготную ипотеку и служебные квартиры.
Президент России Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин, поздравляя российских студентов с Татьяниным днём, пообещал оказывать поддержку молодым учёным. Глава государства уточнил, что помимо работы специалистов существуют и различные бытовые вещи, самой существенной из которых как раз и является наличие квартиры.
"Здесь разные возможности: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жильё. Вот по всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей", — заявил Путин.
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Напомним, поздравляя российских студентов с праздником, Путин пожелал всем причастным учебных, научных, творческих и спортивных достижений, а также надёжных друзей и любви.
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