Путин пообещал оказать поддержку молодым учёным в обеспечении их жильём

Президент России Владимир Путин, поздравляя российских студентов с Татьяниным днём, пообещал оказывать поддержку молодым учёным. Глава государства уточнил, что помимо работы специалистов существуют и различные бытовые вещи, самой существенной из которых как раз и является наличие квартиры.

"Здесь разные возможности: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жильё. Вот по всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и стараться создать многовекторную систему поддержки молодых исследователей", — заявил Путин.