Провалившийся под лёд на Неве мальчик оказался сыном миллиардера Логунова

Трагедия произошла накануне во время прогулки мальчика вместе с братом-близнецом и тётей на берегу Невы. Ребёнок прыгнул с пирса на лёд и провалился. Женщина бросилась за племянником и тоже провалилась в воду, но смогла зацепиться за трос и выбралась на берег. А вот ребёнка сильным течением утащило под лёд, его поиски до сих пор продолжаются.

Известно, что 49-летний Станислав Логунов — радиоведущий, бизнес-коуч и председатель совета компании "Мегамейд". В 2019 году "Деловой Петербург" оценил его состояние в 2,8 миллиарда рублей. Также Логунов неоднократно удостаивался престижных наград от Администрации Санкт-Петербурга.

По факту случившейся трагедии СУ СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".



"По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", — добавили в ведомстве.