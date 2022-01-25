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Провалившийся под лёд на Неве мальчик оказался сыном миллиардера Логунова

Спасателям до сих пор не удалось найти тело ребёнка. По факту случившейся трагедии следователи возбудили уголовное дело.

25 января, 10:25
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<p>Место происшествия © <a href="https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1650112/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Ленинградской области</a></p>

Место происшествия © СУ СКР по Ленинградской области

Семилетний мальчик, который провалился под лёд на реке Неве в районе деревни Новосаратовки под Санкт-Петербургом, является сыном российского миллиардера Станислава Логунова. Об этом сообщает SHOT.

Трагедия произошла накануне во время прогулки мальчика вместе с братом-близнецом и тётей на берегу Невы. Ребёнок прыгнул с пирса на лёд и провалился. Женщина бросилась за племянником и тоже провалилась в воду, но смогла зацепиться за трос и выбралась на берег. А вот ребёнка сильным течением утащило под лёд, его поиски до сих пор продолжаются.

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Известно, что 49-летний Станислав Логунов — радиоведущий, бизнес-коуч и председатель совета компании "Мегамейд". В 2019 году "Деловой Петербург" оценил его состояние в 2,8 миллиарда рублей. Также Логунов неоднократно удостаивался престижных наград от Администрации Санкт-Петербурга.

По факту случившейся трагедии СУ СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".


"По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", — добавили в ведомстве.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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