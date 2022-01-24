Лайф публикует видео с подводного аппарата, которым ищут утонувшую на Крещение женщину в Ленобласти
Марию не могут найти уже несколько суток. Ранее на дно реки Оредежа в районе места трагедии погружался водолаз, который также ничего не обнаружил.
© LIFE
Спасатели погружают в реку подводный аппарат, который задействовали в поисках тела утонувшей женщины в Ленобласти. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео с поисковой операции, которая проходит в Ленинградской области. Там третьи сутки ищут тело женщины, которая нырнула в необорудованную купель и утонула.
Накануне спасатели задействовали в поисках телеуправляемый подводный аппарат RovBuilder, который исследует дно реки Оредежа в районе трагедии. Пока устройство не принесло ожидаемого результата.
Напомним, Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Ранее к поискам тела женщины уже привлекались водолазы. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что Мария допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением.
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