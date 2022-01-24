Лайф публикует видео с подводного аппарата, которым ищут утонувшую на Крещение женщину в Ленобласти

Марию не могут найти уже несколько суток. Ранее на дно реки Оредежа в районе места трагедии погружался водолаз, который также ничего не обнаружил.