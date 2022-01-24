Путин рассмотрит возможность субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке
Сейчас тарифы внутри региона достаточно высоки. Например, перелёт в один из населённых пунктов края обходится россиянам в 89 тысяч рублей в одну сторону.
Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелётов на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил на встрече с главой Камчатского края Владимиром Солодовым, в ходе которой обсудили социально-экономическое развитие области.
Как отметил губернатор, благодаря плоским тарифам увеличивается количество перевозок с Камчатки в центральную часть России. Однако внутри региона стоимость перевозок достаточно высока. Например, перелёт в один из населённых пунктов края, куда лететь пару часов на самолёте, а потом на вертолёте, обходится россиянам в 89 тысяч рублей в одну сторону.
По словам Солодова, регион, конечно, субсидирует эти тарифы, но люди всё равно платят около 20 тысяч за такую поездку. В связи с этим он попросил президента рассмотреть возможность частичного субсидирования таких маршрутов ещё и из федерального бюджета, на что Путин дал положительный ответ, отметив, что транспортная доступность для Камчатского края остаётся одним из проблемных вопросов.
Глава области также пригласил российского лидера посетить Камчатку, например, во время проведения Восточного экономического форума. Путин поблагодарил за предложение и отметил, что давно не был в этом регионе.
А ранее Путин рассказал, чем привлечь новых жителей на Дальний Восток. Президент отметил, что необходимо развивать экономику, чтобы создавались интересные и высокооплачиваемые рабочие места. Также по его словам, нужно улучшать социальную сферу, чтобы людям комфортно было жить. Кроме того, глава государства напомнил о мерах поддержки жителей региона при покупке жилья.
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