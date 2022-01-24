Путин рассмотрит возможность субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелётов на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил на встрече с главой Камчатского края Владимиром Солодовым, в ходе которой обсудили социально-экономическое развитие области.

Как отметил губернатор, благодаря плоским тарифам увеличивается количество перевозок с Камчатки в центральную часть России. Однако внутри региона стоимость перевозок достаточно высока. Например, перелёт в один из населённых пунктов края, куда лететь пару часов на самолёте, а потом на вертолёте, обходится россиянам в 89 тысяч рублей в одну сторону.

По словам Солодова, регион, конечно, субсидирует эти тарифы, но люди всё равно платят около 20 тысяч за такую поездку. В связи с этим он попросил президента рассмотреть возможность частичного субсидирования таких маршрутов ещё и из федерального бюджета, на что Путин дал положительный ответ, отметив, что транспортная доступность для Камчатского края остаётся одним из проблемных вопросов.

Глава области также пригласил российского лидера посетить Камчатку, например, во время проведения Восточного экономического форума. Путин поблагодарил за предложение и отметил, что давно не был в этом регионе.