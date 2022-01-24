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Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро в качестве помощи

Уточняется, что эти меры поддержки не станут последними, в разработке находится более масштабное предложение.

24 января, 12:21
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Евросоюз вновь пообещал Украине деньги из-за военного конфликта в стране, на этот раз речь идёт об 1,2 млрд евро. О финансовой помощи Киеву рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня я объявляю новый пакет помощи в форме чрезвычайных займов и грантов. Прежде всего Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта", — пояснила она.

По её словам, также готовится ещё более масштабная программа по оказанию Украине финансовой помощи, цель которой поддержать усилия властей по модернизации страны.

В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь Украине

В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь Украине

Ранее сообщалось, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объём помощи в 17 млрд евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении ВС.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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