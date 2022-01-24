Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро в качестве помощи

Евросоюз вновь пообещал Украине деньги из-за военного конфликта в стране, на этот раз речь идёт об 1,2 млрд евро. О финансовой помощи Киеву рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня я объявляю новый пакет помощи в форме чрезвычайных займов и грантов. Прежде всего Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта", — пояснила она.

По её словам, также готовится ещё более масштабная программа по оказанию Украине финансовой помощи, цель которой поддержать усилия властей по модернизации страны.