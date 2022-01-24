Видео с "ожившим трупом" в тверском морге ужаснуло россиян, но одна деталь разбила теорию о зомби
На кадрах со "сверхъестественным" явлением заметили промах весельчаков-авторов, которым всё же удалось добиться желаемого эффекта.
Видео с "ожившим" в морге мужчиной является фейком © Telegram / SHOT
Видео с "ожившим трупом" в морге в Твери © Telegram / SHOT
Видео с "ожившим" трупом в одном из тверских моргов, которое ранее завирусилось в Сети и вызвало ужас у пользователей, оказалось фейком. На это указывает одна деталь. С заявлением также выступили в региональном Министерстве здравоохранения.
"Видео является фейком. Помещение на видеозаписи, которое обозначено как якобы один из тверских моргов, таковым не является. В Твери моргов, похожих на тот, что фигурирует в видеозаписи, нет", — уточнили в ведомстве.
Ролик имитирует съёмки с камер наблюдения. На кадрах видно, как накрытый простынёй мужчина откидывает её и встаёт со стола. Теории о зомби могли бы тут найти подтверждение. Однако от внимательных пользователей не смогла ускользнуть такая деталь, как микрофон, который установлен предприимчивыми весельчаками ‒ авторами видео прямо над головой "трупа", пишет SHOT.
Ранее Лайф писал, почему шуточные ролики с Путиным "рвут" "Тикток" и собирают миллионы просмотров. Видео по технологии "дипфейк" востребовано в самом молодёжном сегменте соцсетей.
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