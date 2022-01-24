"Я ехал в поезде домой от друга. Ответил агенту, что сейчас в дороге, можно ли ответить попозже. Он сказал, что можно завтра, но до вечера надо сообщить решение. Я добрался до родителей, мы приехали на дачу, посоветовался с ними — они первыми обо всём узнали. Я сказал, что хочу идти, что для меня это вызов, шанс проявить себя на более высоком уровне, и они меня поддержали", — рассказал форвард в интервью пресс-службе "Зенита".