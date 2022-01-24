"Шанс проявить себя": Нападающий сборной России Сергеев рассказал, как проходил переход в "Зенит"
До этого он выступал за "Крылья Советов", а в прошлом году стал рекордсменом ФНЛ, забив 40 голов за сезон.
Фото © ФК "Зенит"
Нападающий сборной России Иван Сергеев рассказал, как проходил его переход из "Крыльев Советов" в "Зенит" и почему он решился на такой шаг.
"Я ехал в поезде домой от друга. Ответил агенту, что сейчас в дороге, можно ли ответить попозже. Он сказал, что можно завтра, но до вечера надо сообщить решение. Я добрался до родителей, мы приехали на дачу, посоветовался с ними — они первыми обо всём узнали. Я сказал, что хочу идти, что для меня это вызов, шанс проявить себя на более высоком уровне, и они меня поддержали", — рассказал форвард в интервью пресс-службе "Зенита".
По признанию самого спортсмена, сейчас он полностью сконцентрирован на подготовке к возобновлению сезона и сборах, однако при подписании контракта у него были мысли о возможности участия в Лиге Европы. Сергеев также назвал коллектив "классным" и отметил высокий уровень тренерского штаба команды.
Напомним, Иван Сергеев стал игроком "Зенита" 10 января. До этого он выступал за самарские "Крылья Советов". В прошлом году футболист вошёл в историю ФНЛ, забив сразу 40 голов за один сезон.
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