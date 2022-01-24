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Толстой: Российская делегация готова покинуть сессию ПАСЕ в случае ущемления прав

Политик подчеркнул, что представители РФ будут работать лишь на равноправной основе. Он призвал европейских коллег не идти на поводу у провокаторов.

24 января, 12:25

© Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Если права российской делегации в Совете Европы (ПАСЕ) будут каким-либо образом ущемляться, она откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи. Об этом сообщил глава делегации Пётр Толстой.

"Наша позиция остаётся неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведёт к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации", — написал он в своём телеграм-канале.

Толстой уточнил, что решение по полномочиям делегации РФ должно быть принято в среду. Он выразил надежду на торжество здравого смысла европейских коллег и призвал их не идти на поводу у провокаторов.

Как сообщал Лайф, ранее литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис и украинский депутат Евгений Кравчук, которые являются членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), предложили оспорить полномочия российской делегации. По большинству голосов участников сессии предложение было принято.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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