Толстой: Российская делегация готова покинуть сессию ПАСЕ в случае ущемления прав

Политик подчеркнул, что представители РФ будут работать лишь на равноправной основе. Он призвал европейских коллег не идти на поводу у провокаторов.

Если права российской делегации в Совете Европы (ПАСЕ) будут каким-либо образом ущемляться, она откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи. Об этом сообщил глава делегации Пётр Толстой.

"Наша позиция остаётся неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведёт к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации", — написал он в своём телеграм-канале.

Толстой уточнил, что решение по полномочиям делегации РФ должно быть принято в среду. Он выразил надежду на торжество здравого смысла европейских коллег и призвал их не идти на поводу у провокаторов.