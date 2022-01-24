Музеи Крыма обжаловали решение по "скифскому золоту" в Верховном суде Нидерландов

Музеи Крыма направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине. Об этом сообщил ТАСС руководитель международной ассоциации "Таврида", юрист Александр Молохов. Теперь дело может быть рассмотрено в Верховном суде Нидерландов.

"Кассационная жалоба направлена. Физически она будет в суде только завтра. Она только от музеев, от России жалобы не будет", — уточнил собеседник агентства.