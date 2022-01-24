Музеи Крыма обжаловали решение по "скифскому золоту" в Верховном суде Нидерландов
В октябре прошлого года суд Амстердама постановил отдать историческую реликвию Киеву, с чем категорически не согласна российская сторона.
Фото © Wikipedia / скифское золото
Музеи Крыма направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине. Об этом сообщил ТАСС руководитель международной ассоциации "Таврида", юрист Александр Молохов. Теперь дело может быть рассмотрено в Верховном суде Нидерландов.
"Кассационная жалоба направлена. Физически она будет в суде только завтра. Она только от музеев, от России жалобы не будет", — уточнил собеседник агентства.
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Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября 2021 года суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Там опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.
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