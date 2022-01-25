Задержанного участника ограбления вдовы Градского Коташенко вычислили благодаря авто

Задержанного по подозрению в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко правоохранители вычислили благодаря белому "мерседесу", который скрылся с места ограбления. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что немецкая иномарка числится в собственности за неким продавцом сухофруктов с московского рынка. Но владелец заявляет, что "мерседес" ему уже не принадлежит. По его словам, ещё в начале осени он поменялся машинами с коллегой — продавцом рыбы, тем самым 27-летним молодым человеком, которого ранее задержали полицейские.

Тот самый "мерседес", по которому правоохранители вычислили предполагаемого грабителя © SHOT

Как утверждает торговец, парень задолжал ему крупную сумму денег и предложил свой автомобиль "КИА-Рио" 2015 года выпуска в обмен на его старый "мерседес" 1997 года. При этом договор купли-продажи коллеги заключать не стали. Также стало известно, что задержанный не перерегистрировал немецкую иномарку на себя, штрафы до сих пор приходят продавцу сухофруктов.