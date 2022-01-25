Задержанного участника ограбления вдовы Градского Коташенко вычислили благодаря авто
Правоохранители выяснили, что машина, на которой скрылись злоумышленники, числится за продавцом сухофруктов. Однако тот утверждал, что поменялся автомобилями с коллегой в счёт уплаты долга второго.
Один из предполагаемых участников разбойного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко © SHOT
Задержанного по подозрению в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко правоохранители вычислили благодаря белому "мерседесу", который скрылся с места ограбления. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что немецкая иномарка числится в собственности за неким продавцом сухофруктов с московского рынка. Но владелец заявляет, что "мерседес" ему уже не принадлежит. По его словам, ещё в начале осени он поменялся машинами с коллегой — продавцом рыбы, тем самым 27-летним молодым человеком, которого ранее задержали полицейские.
Тот самый "мерседес", по которому правоохранители вычислили предполагаемого грабителя © SHOT
Как утверждает торговец, парень задолжал ему крупную сумму денег и предложил свой автомобиль "КИА-Рио" 2015 года выпуска в обмен на его старый "мерседес" 1997 года. При этом договор купли-продажи коллеги заключать не стали. Также стало известно, что задержанный не перерегистрировал немецкую иномарку на себя, штрафы до сих пор приходят продавцу сухофруктов.
Сообщается, что на следующий день после ограбления вдовы Градского предполагаемый грабитель позвонил коллеге с рынка и заявил, что у него появились деньги, он готов вернуть ему 150 тысяч рублей оставшегося долга. Злоумышленник перестал выходить на связь сразу же после того, как окончательно расплатился с торговцем.
Лайф уже писал, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.
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