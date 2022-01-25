Опрос РОЦИТа: Россияне предпочитают отечественные соцсети зарубежным

Российские интернет-пользователи ежедневно пользуются отечественными социальными сетями, предпочитая их зарубежным. Такие данные показал опрос, проведённый Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ).

Так, свыше 50% опрошенных пользуются соцсетями на ежедневной основе. Наиболее популярной у них является "ВКонтакте" (53,5% пользователей), следом идут "Одноклассники" (36,9%). А вот на зарубежных ресурсах количество россиян заметно меньше — в "Инстаграм" каждый день заходит 27,4%, в "Фейсбук" — 8,2%.

"Социальные сети сегодня занимают важное место в жизни россиян — миллионы человек пользуются ими ежедневно. С различными целями — общения, получения различной информации, обучения. То, что соцсети стали социально значимыми ресурсами, — это уже свершившийся факт", — заметил директор центра Рустам Сагдатулин.

Всего в опросе участвовало 1,2 тысячи россиян старше 18 лет. Исследование проводилось с 3 по 10 января.