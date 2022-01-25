Песков: РФ сформулирует позицию после ответа США по гарантиям безопасности

Россия сформулирует дальнейшую позицию по гарантиям безопасности, когда дождётся от американской стороны ответа по данному вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не хочу ничего формулировать (да и нет смысла) до того, как мы получили ответ. Давайте мы сначала получим ответ. Он будет проанализирован, тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства", — сказал представитель Кремля.