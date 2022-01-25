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Песков: РФ сформулирует позицию после ответа США по гарантиям безопасности

Ранее в Госдепе Америки заявили, что Вашингтон не пойдёт на уступки России по данному вопросу. Там отметили, что Штаты готовы только к взаимным шагам.

25 января, 09:56

Фото © Pixabay

Россия сформулирует дальнейшую позицию по гарантиям безопасности, когда дождётся от американской стороны ответа по данному вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не хочу ничего формулировать (да и нет смысла) до того, как мы получили ответ. Давайте мы сначала получим ответ. Он будет проанализирован, тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства", — сказал представитель Кремля.

Сенатор Широков: РФ была готова к нежеланию США идти на уступки по вопросам безопасности

Сенатор Широков: РФ была готова к нежеланию США идти на уступки по вопросам безопасности

Ранее Госдеп США заявил, что страна не пойдёт на уступки России по вопросам безопасности. По словам ведомства, Вашингтон готов только к взаимным шагам. Перед их осуществлением Штаты намерены проконсультироваться с Украиной и другими партнёрами.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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