"Спартак" объявил о трансфере 20-летнего форварда "Сатурна" Максимчука
В нынешнем сезоне он стал автором девяти голов в 20 встречах первенства ФНЛ-2.
Фото © ФК "Сатурн"
Московский "Спартак" объявил о переходе 20-летнего нападающего раменского "Сатурна" Артура Максимчука.
Форвард является воспитанником "Рубина", а ранее вызывался под знамёна юношеской сборной России. Добавим, что в текущем сезоне он забил девять голов в 20 матчах первенства ФНЛ-2.
Ранее Лайф сообщал, что нападающий Георгий Мелкадзе перешёл в "Сочи" из "Спартака".
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