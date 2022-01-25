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"Спартак" объявил о трансфере 20-летнего форварда "Сатурна" Максимчука

В нынешнем сезоне он стал автором девяти голов в 20 встречах первенства ФНЛ-2.

25 января, 09:54

Фото © ФК "Сатурн"

Московский "Спартак" объявил о переходе 20-летнего нападающего раменского "Сатурна" Артура Максимчука.

Форвард является воспитанником "Рубина", а ранее вызывался под знамёна юношеской сборной России. Добавим, что в текущем сезоне он забил девять голов в 20 матчах первенства ФНЛ-2.

"Сочи" объявил о переходе нападающего "Спартака" Мелкадзе

"Сочи" объявил о переходе нападающего "Спартака" Мелкадзе

Ранее Лайф сообщал, что нападающий Георгий Мелкадзе перешёл в "Сочи" из "Спартака".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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