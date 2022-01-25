"Сочи" объявил о переходе нападающего "Спартака" Мелкадзе
Большую часть нынешнего сезона он пропустил из-за травмы, проведя на поле всего лишь 61 минуту.
Фото © ФК "Спартак Москва"
Футбольный клуб "Сочи" официально объявил о переходе нападающего Георгия Мелкадзе из московского "Спартака".
В новом для себя клубе нападающий возьмёт десятый номер. При этом о сроках контракта и других деталях перехода не сообщается.
Отметим, что большую часть нынешнего сезона Мелкадзе пропустил из-за травмы. Помимо "Спартака" он играл в "Ахмате", "Тосно" и "Тамбове".
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