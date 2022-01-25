Госдеп: США не пойдут на уступки России по вопросам безопасности

Администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Вашингтон готов только к взаимным шагам.

"Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придётся что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности", — сказал Прайс на брифинге.

Он добавил, что перед осуществлением своих шагов Вашингтон намерен проконсультироваться с Украиной и другими партнёрами.