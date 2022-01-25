Госдеп: США не пойдут на уступки России по вопросам безопасности
В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон готов только к взаимным шагам. Перед осуществлением Штаты намерены проконсультироваться с Украиной и другими партнёрами.
Российские и американские флаги перед началом переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена по вопросам, связанным с гарантиями безопасности, в отеле "Президент" © ТАСС / Сергей Бобылев
Администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Вашингтон готов только к взаимным шагам.
"Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придётся что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности", — сказал Прайс на брифинге.
Он добавил, что перед осуществлением своих шагов Вашингтон намерен проконсультироваться с Украиной и другими партнёрами.
Напомним, в конце 2021 года Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В частности, РФ требует от западных партнёров предоставить юридические гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу Украины и от создания военных баз на территории стран бывшего СССР. Кроме того, в документах содержатся пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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В январе состоялись переговоры по гарантиям безопасности. 10 января в Женеве прошли консультации России и США, а 12-го числа в Брюсселе — РФ и НАТО. Также 21 января в Женеве российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с американским госсекретарём Энтони Блинкеном. В Вашингтоне некоторые пункты называли неприемлемыми ещё до начала переговоров. Москва же подчёркивала, что это не ультиматум, и отмечала, что на односторонние уступки, особенно под давлением, она не пойдёт.
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