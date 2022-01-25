МИД Украины заявил о планах Германии эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве

Германия в дополнение к США, Великобритании и Австралии уведомила МИД Украины о намерении эвакуировать часть сотрудников своего посольства. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Незалежной.

"По состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию — США, Великобритания, Австралия и Германия", — говорится в сообщении.