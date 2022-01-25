МИД Украины заявил о планах Германии эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве
Таким образом, ФРГ станет третьей страной после США, Великобритании и Австралии, которая вывезет из Незалежной некоторых своих дипломатов. У остальных государств таких намерений пока нет, сообщили в Киеве.
Здание Посольства Германии в Киеве © ТАСС / Анна Марченко
Германия в дополнение к США, Великобритании и Австралии уведомила МИД Украины о намерении эвакуировать часть сотрудников своего посольства. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Незалежной.
"По состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию — США, Великобритания, Австралия и Германия", — говорится в сообщении.
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Украинский МИД добавил, что у остальных государств, а также у Евросоюза, ОБСЕ, Совета Европы, ООН, НАТО и других организаций пока нет планов вывозить или сокращать дипломатический персонал.
Как сообщал Лайф, ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время.
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Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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