На Кубке Африки защитник встал в ворота сборной Комор и сделал 4 сейва в матче с Камеруном
Перед игрой 1/8 финала команда Коморских островов из-за травм и ковида лишилась трёх голкиперов. В итоге вратарём на эту встречу пришлось стать полевому игроку Шакеру Аль-Хадуру.
Защитник сборной Коморских островов по футболу Шакер Аль-Хадур © Twitter / cplussportafr
Сборная Камеруна победила команду Коморских островов со счётом 2:1 в 1/8 финала Кубка Африканских наций по футболу. Этот матч стал одним из самых драматичных за весь турнир.
Всё дело в том, что в заявке Коморских островов на эту игру не оказалось номинальных вратарей. Из-за травм и коронавируса команда осталась без трёх голкиперов. В связи с этим в воротах весь матч отыграл защитник Шакер Аль-Хадур. Кроме того, уже на седьмой минуте сборная Коморских островов осталась в меньшинстве. С поля был удалён Наджим Абду.
Chaker Alhadhur. That's it. That's the tweet. #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamComoros pic.twitter.com/fw6boP5xm8— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 24, 2022
На 29-й минуте счёт в матче открыл Карл Токо-Экамби. Венсан Абубакар на 70-й минуте удвоил преимущество камерунцев. На 81-й минуте Юссуф М'Шангама отыграл один мяч отличным дальним ударом со штрафного. Игра так и закончилась со счётом 2:1 в пользу Камеруна. Теперь в четвертьфинале "неукротимые львы" встретятся с Гамбией. А Коморские острова, несмотря на вылет с турнира, завоевали любовь многих болельщиков. Сам Шакер Аль-Хадур, который смог отразить четыре удара камерунцев, уже стал звездой Сети.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА в рамках предсезонных сборов уступил клубу "Дюделанж" из Люксембурга со счётом 0:1 в товарищеском матче. Встреча ознаменовалась дебютом турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, который перешёл в стан армейцев из французского "Лилля".
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