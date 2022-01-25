НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Кубке Африки защитник встал в ворота сборной Комор и сделал 4 сейва в матче с Камеруном

Перед игрой 1/8 финала команда Коморских островов из-за травм и ковида лишилась трёх голкиперов. В итоге вратарём на эту встречу пришлось стать полевому игроку Шакеру Аль-Хадуру.

24 января, 22:17
<p>Защитник сборной Коморских островов по футболу Шакер Аль-Хадур © Twitter / <a href="https://twitter.com/cplussportafr/status/1485709122574106632" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cplussportafr</a></p>

Защитник сборной Коморских островов по футболу Шакер Аль-Хадур © Twitter / cplussportafr

Сборная Камеруна победила команду Коморских островов со счётом 2:1 в 1/8 финала Кубка Африканских наций по футболу. Этот матч стал одним из самых драматичных за весь турнир.

Всё дело в том, что в заявке Коморских островов на эту игру не оказалось номинальных вратарей. Из-за травм и коронавируса команда осталась без трёх голкиперов. В связи с этим в воротах весь матч отыграл защитник Шакер Аль-Хадур. Кроме того, уже на седьмой минуте сборная Коморских островов осталась в меньшинстве. С поля был удалён Наджим Абду.

На 29-й минуте счёт в матче открыл Карл Токо-Экамби. Венсан Абубакар на 70-й минуте удвоил преимущество камерунцев. На 81-й минуте Юссуф М'Шангама отыграл один мяч отличным дальним ударом со штрафного. Игра так и закончилась со счётом 2:1 в пользу Камеруна. Теперь в четвертьфинале "неукротимые львы" встретятся с Гамбией. А Коморские острова, несмотря на вылет с турнира, завоевали любовь многих болельщиков. Сам Шакер Аль-Хадур, который смог отразить четыре удара камерунцев, уже стал звездой Сети.

Дом футболиста "Реала" Карима Бензема ограбили, пока он играл в матче с "Эльче"

Дом футболиста "Реала" Карима Бензема ограбили, пока он играл в матче с "Эльче"

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА в рамках предсезонных сборов уступил клубу "Дюделанж" из Люксембурга со счётом 0:1 в товарищеском матче. Встреча ознаменовалась дебютом турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, который перешёл в стан армейцев из французского "Лилля".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1