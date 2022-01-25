На Кубке Африки защитник встал в ворота сборной Комор и сделал 4 сейва в матче с Камеруном

Сборная Камеруна победила команду Коморских островов со счётом 2:1 в 1/8 финала Кубка Африканских наций по футболу. Этот матч стал одним из самых драматичных за весь турнир.

Всё дело в том, что в заявке Коморских островов на эту игру не оказалось номинальных вратарей. Из-за травм и коронавируса команда осталась без трёх голкиперов. В связи с этим в воротах весь матч отыграл защитник Шакер Аль-Хадур. Кроме того, уже на седьмой минуте сборная Коморских островов осталась в меньшинстве. С поля был удалён Наджим Абду.

На 29-й минуте счёт в матче открыл Карл Токо-Экамби. Венсан Абубакар на 70-й минуте удвоил преимущество камерунцев. На 81-й минуте Юссуф М'Шангама отыграл один мяч отличным дальним ударом со штрафного. Игра так и закончилась со счётом 2:1 в пользу Камеруна. Теперь в четвертьфинале "неукротимые львы" встретятся с Гамбией. А Коморские острова, несмотря на вылет с турнира, завоевали любовь многих болельщиков. Сам Шакер Аль-Хадур, который смог отразить четыре удара камерунцев, уже стал звездой Сети.