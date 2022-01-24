ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в первом матче Языджи
Турок провёл на поле 45 минут, но не сумел отметиться полезными действиями.
Фото © ПФК "ЦСКА"
Московский ЦСКА в рамках предсезонных сборов уступил клубу "Дюделанж" из Люксембурга со счётом 0:1 в товарищеском матче.
Встреча ознаменовалась дебютом турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, который перешёл в ЦСКА из французского "Лилля". Хавбек провёл на поле 45 минут, но не сумел отметиться полезными действиями.
Отметим, что автором единственного забитого мяча стал полузащитник "Дюделанжа" Дейвид Синани.
Напомним, Юсуф Языджи стал игроком ЦСКА 19 января. Футболист сборной Турции будет выступать за армейцев ближайшие полгода на правах аренды. Правда, презентация игрока завершилась для красно-синих грандиозным скандалом. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.
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