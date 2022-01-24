Ликвидация киевского режима началась: Что готовят Вашингтон, Лондон и Канберра, эвакуируя сотрудников посольств с Украины Политолог Александр Роджерс — о том, что скрывают от общественности и почему американцы могут бросить киевский режим на произвол судьбы. 24 января, 16:38 Здание МИД Украины. Фото © Shutterstock

Американцы и англичане продолжают нагнетать обстановку вокруг Украины и так называемой российской агрессии. Посольство США в Незалежной приступило к эвакуации дипломатов и членов их семей. При этом сначала отрицался факт таких действий, а затем всё перестали скрывать и признали. И, конечно, как часть стандартной процедуры в подобных случаях, рекомендовали американским гражданам покинуть территорию Украины.

Украинский МИД назвал решение США о вывозе своих дипломатов преждевременным. В Афганистане, напомню, события развивались аналогичным образом, и те, кто верил, что ничего особенного не происходит, потом цеплялись за шасси взлетающих самолётов. Видимо, в Вашингтоне решили учесть предыдущий негативный опыт. Реакция же украинского МИД понятна. Пока американские дипломаты ещё остаются на Украине, сохраняется хотя бы призрачная надежда, что киевский режим не бросили на произвол судьбы.

Вслед за американскими дипломатами своих сотрудников начали эвакуировать из Киева британское и австралийское посольства. Такое единодушие заставляет подозревать, что это согласованные действия и есть некий консенсус, о котором широкая общественность не знает.

Опять же, канадский спецназ, о прибытии которого на Украину ранее сообщали СМИ, как оказалось, не собирается принимать участие в каких-либо боевых действиях. Его единственной задачей является защита и эвакуация сотрудников канадского посольства в случае эскалации ситуации.

Ещё до этого свою позицию по Незалежной наглядно продемонстрировала Германия, которая сначала не пропустила через свою территорию британские самолёты с оружием, летящие на Украину, а затем запретила прибалтам продавать Зеленскому гаубицы, изготовленные ещё во времена ГДР. То есть это предельно красноречиво намекает на то, что Германия за Украину вписываться не собирается и поддерживать её новый немецкий канцлер точно не будет.

Я думаю, что формированию этой позиции активно содействовали вызывающее поведение украинского посла Мельника и наглые заявления представителей украинского МИД, которые принялись поучать, пенять, корить и стыдить Германию за "недостаточные усилия по обеспечению украинской безопасности", возмущались словам немецкого адмирала о Крыме и приплели ко всему этому ещё и нацистскую агрессию во время Второй мировой войны.

Американцы же в рамках нагнетания обстановки выпустили памятку на сайте своего российского посольства: Do not travel to Russia due to ongoing tension along the border with Ukraine, the potential for harassment against U.S. citizens, the embassy’s limited ability to assist U.S. citizens in Russia, CoViD-19 and related entry restrictions, terrorism, harassment by Russian government security officials, and the arbitrary enforcement of local law.

Что переводится так: "Не путешествуйте в Россию ввиду продолжающегося напряжения на границе с Украиной, потенциально угрожающего американским гражданам, при ограниченной возможности посольства прийти на помощь гражданам США в России, в том числе из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений перемещений, терроризма, угроз со стороны российских государственных спецслужб и произвольного применения местного законодательства". И это сказали те, кто без малейших законных оснований посадили в тюрьму Марию Бутину и ряд других российских граждан.

Перед этим западные СМИ распространили два фейка о нашей стране. Первый, запущенный CNN, гласил, что российское посольство на Украине эвакуирует своих сотрудников и членов их семей. Давно замечено: всё, что американцы рассказывают о России, на самом деле применимо к ним самим, они рассказывают нам о себе. Естественно, МИД России оперативно опроверг эту информацию. Второй фейк, опубликованный Bloomberg, утверждал, что глава Китая попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады. Собственно, устраивать нападения и провокации во время Олимпиады или праздников — это как раз любимая американская тактика. Этот фейк был опровергнут уже китайским МИД.

Думаю, что в эту картину нужно добавить информацию о том, что США и их союзники увеличивают своё присутствие в ряде соседних с Россией стран: в Прибалтике, Польше, на Балканах. Где угодно, но только не на Украине. И уже даже примерно обозначили те самые совершенно беззубые санкции, которые введут в случае российского вторжения.

То есть по факту Запад сдаёт Украину, пытаясь сохранить лицо и одновременно всё-таки выставить Россию агрессором. Вопрос, а нужно ли это России в таком раскладе? Не лучше ли ещё подождать, благо доходность по краткосрочным украинским облигациям скакнула уже до 30%. И даже не отличающийся особым умом глава МИД Украины Кулеба заявил, что ещё немного и Путину уже не нужно будет нападать, потому что у них всё развалится и без российского вмешательства.

Авторы Александр Роджерс