НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Первый тур выборов президента Италии не определил лидера из-за множества пустых бюллетеней

Действующим главой государства является Серджо Маттарелла. Он занимает этот пост с 2015 года. После ухода в отставку политик станет пожизненным сенатором и получит должность Почётного президента Итальянской Республики.

24 января, 22:01

Выборы президента Италии. © ТАСС / Zuma

Первый тур выборов президента Италии не выявил победителя: большинство бюллетеней оказались пустыми. Подсчёт голосов в прямом эфире вёл председатель палаты депутатов парламента Роберто Фико

Такой результат не стал неожиданностью, ведь перед голосованием все главные политические силы объявили о намерении проголосовать в первом туре пустым бюллетенем. В преддверии процедуры партиям и коалициям не удалось согласовать кандидатуры на высший государственный пост.

Берлускони решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии

Берлускони решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии

Отмечается, что несколько десятков голосов получил бывший судья Конституционного суда Паоло Маддалена. Второй тур состоится 25 января. Избрание президента Италии проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания. Глава государства избирается сроком на семь лет.

Действующим президентом Италии является 80-летний Серджо Маттарелла. Он занимает этот пост с 2015 года. После ухода в отставку политик станет пожизненным сенатором и получит должность Почётного президента Итальянской Республики.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1