Первый тур выборов президента Италии не определил лидера из-за множества пустых бюллетеней

Первый тур выборов президента Италии не выявил победителя: большинство бюллетеней оказались пустыми. Подсчёт голосов в прямом эфире вёл председатель палаты депутатов парламента Роберто Фико

Такой результат не стал неожиданностью, ведь перед голосованием все главные политические силы объявили о намерении проголосовать в первом туре пустым бюллетенем. В преддверии процедуры партиям и коалициям не удалось согласовать кандидатуры на высший государственный пост.

Отмечается, что несколько десятков голосов получил бывший судья Конституционного суда Паоло Маддалена. Второй тур состоится 25 января. Избрание президента Италии проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания. Глава государства избирается сроком на семь лет.