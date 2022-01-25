Первый тур выборов президента Италии не определил лидера из-за множества пустых бюллетеней
Действующим главой государства является Серджо Маттарелла. Он занимает этот пост с 2015 года. После ухода в отставку политик станет пожизненным сенатором и получит должность Почётного президента Итальянской Республики.
Выборы президента Италии. © ТАСС / Zuma
Первый тур выборов президента Италии не выявил победителя: большинство бюллетеней оказались пустыми. Подсчёт голосов в прямом эфире вёл председатель палаты депутатов парламента Роберто Фико
Такой результат не стал неожиданностью, ведь перед голосованием все главные политические силы объявили о намерении проголосовать в первом туре пустым бюллетенем. В преддверии процедуры партиям и коалициям не удалось согласовать кандидатуры на высший государственный пост.
Отмечается, что несколько десятков голосов получил бывший судья Конституционного суда Паоло Маддалена. Второй тур состоится 25 января. Избрание президента Италии проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания. Глава государства избирается сроком на семь лет.
Действующим президентом Италии является 80-летний Серджо Маттарелла. Он занимает этот пост с 2015 года. После ухода в отставку политик станет пожизненным сенатором и получит должность Почётного президента Итальянской Республики.
Лента новостей
Звезда детского "Голоса" Данил Плужников после операции передвигается в аппарате Илизарова
сегодня в 21:46
Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке сесть на авианосец
сегодня в 21:35
Ещё и опоздал: Порошенко вызвали на допрос в ГБР, но он не дождался следователя и ушёл через семь минут
сегодня в 21:27
Комментариев: 0