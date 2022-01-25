Новейший истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке сесть на авианосец "Карл Винсон". Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США.

"Инцидент с F-35С Lightning II <...> произошёл при посадке на палубу, когда "Карл Винсон" проводил плановые полёты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пилот катапультировался, его спасли с помощью военного вертолёта. Военнослужащий находится в стабильном состоянии. Также в результате инцидента пострадали семь моряков, троих из них эвакуировали в больницу на Филиппинах.