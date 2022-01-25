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Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке сесть на авианосец

Пилот катапультировался, его спасли с помощью военного вертолёта. Также в результате инцидента пострадали семь моряков, троих из них эвакуировали в больницу на Филиппинах.

24 января, 21:35

F-35 Lightning II (архив) © ТАСС / Zuma

Новейший истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке сесть на авианосец "Карл Винсон". Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США.

"Инцидент с F-35С Lightning II <...> произошёл при посадке на палубу, когда "Карл Винсон" проводил плановые полёты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года", — говорится в сообщении.

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Не пролетел и пары метров: Падение истребителя F-35 с британского авианосца попало на видео

Уточняется, что пилот катапультировался, его спасли с помощью военного вертолёта. Военнослужащий находится в стабильном состоянии. Также в результате инцидента пострадали семь моряков, троих из них эвакуировали в больницу на Филиппинах.

Лайф рассказывал, что истребитель F-35B Королевских ВВС Великобритании потерпел крушение и упал в Средиземное море 17 ноября. Как сообщало издание The Daily Mail, возможной причиной крушения было попадание заглушки в двигатель при взлёте.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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