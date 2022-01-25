Пресс-секретарь Госдепа: США ответят на предложения России по безопасности до конца недели
По словам Неда Прайса, в настоящее время Вашингтон ведёт постоянные консультации с союзниками. Всё это проходит "в рамках беспрецедентного, быстрого, сильного реагирования, с которым РФ столкнётся в случае дальнейшей агрессии", заявил Прайс.
Нед Прайс © ТАСС / AP
США намерены передать России письменный ответ на предложения по безопасности на этой неделе. Перед этим Вашингтон ведёт консультации с союзниками, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Как заявил в пятницу госсекретарь США, мы ожидаем, что отправим письменный ответ на этой неделе. До этого, чем мы сейчас занимаемся <…> мы ведём постоянную координацию и консультации с союзниками и партнёрами", — сказал Прайс на брифинге.
Представитель Госдепа добавил, что этот процесс проходит "в рамках беспрецедентного, быстрого, сильного, жёсткого, единого реагирования, с которым Россия столкнётся в случае дальнейшей агрессии". Также Прайс отметил, что США никаким образом не будут участвовать во встрече политических советников "нормандской четвёрки", которая состоится 26 января в Париже.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждёт от НАТО отдельный ответ по гарантиям безопасности. По словам представителя Кремля, это было обещано генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Генсек вечером 24 января в ответ на предложения РФ заявил, что альянс оставит двери открытыми.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа Венди Шерман отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. А 21 января в Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Согласно заявлению российского дипведомства, Лавров предупредил американского коллегу о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.
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