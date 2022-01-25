Пресс-секретарь Госдепа: США ответят на предложения России по безопасности до конца недели

США намерены передать России письменный ответ на предложения по безопасности на этой неделе. Перед этим Вашингтон ведёт консультации с союзниками, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Как заявил в пятницу госсекретарь США, мы ожидаем, что отправим письменный ответ на этой неделе. До этого, чем мы сейчас занимаемся <…> мы ведём постоянную координацию и консультации с союзниками и партнёрами", — сказал Прайс на брифинге.