AFP: Макрон планирует предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса
По словам источника в Елисейском дворце, телефонный разговор российского и французского президентов состоится в ближайшие дни. При этом 26 января в Париже пройдёт встреча политических советников "нормандского формата".
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить президенту России Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
"Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни", — сказал источник в администрации французского лидера.
Напомним, 26 января в Париже запланирована встреча политических советников "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина).
В декабре Путин и Макрон дважды созванивались. Первый раз 14 декабря, тогда президенты успели обсудить широкий спектр тем: борьбу с коронавирусом, накаляющуюся обстановку на Украине и расширение НАТО на восток, а также миграционный кризис на белорусско-польской границе. Второй разговор состоялся в день рождения французского лидера, 21 декабря. Президент РФ поздравил коллегу с днём рождения, также лидеры обменялись пожеланиями в преддверии Рождества и Нового года. Не обошли президенты и насущные политические темы — проекты российских документов о гарантиях безопасности, а также ситуацию на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на признаки подготовки Украины к наступлению в Донбассе. По его словам, угроза провокаций со стороны вооружённых сил Незалежной в настоящее время даже выше, чем была раньше. Однако для России это опасности не представляет.
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