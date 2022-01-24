AFP: Макрон планирует предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить президенту России Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни", — сказал источник в администрации французского лидера.

Напомним, 26 января в Париже запланирована встреча политических советников "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина).

В декабре Путин и Макрон дважды созванивались. Первый раз 14 декабря, тогда президенты успели обсудить широкий спектр тем: борьбу с коронавирусом, накаляющуюся обстановку на Украине и расширение НАТО на восток, а также миграционный кризис на белорусско-польской границе. Второй разговор состоялся в день рождения французского лидера, 21 декабря. Президент РФ поздравил коллегу с днём рождения, также лидеры обменялись пожеланиями в преддверии Рождества и Нового года. Не обошли президенты и насущные политические темы — проекты российских документов о гарантиях безопасности, а также ситуацию на Украине.