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AFP: Макрон планирует предложить Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса

По словам источника в Елисейском дворце, телефонный разговор российского и французского президентов состоится в ближайшие дни. При этом 26 января в Париже пройдёт встреча политических советников "нормандского формата".

24 января, 20:47

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить президенту России Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни", сказал источник в администрации французского лидера.

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Напомним, 26 января в Париже запланирована встреча политических советников "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина).

В декабре Путин и Макрон дважды созванивались. Первый раз 14 декабря, тогда президенты успели обсудить широкий спектр тем: борьбу с коронавирусом, накаляющуюся обстановку на Украине и расширение НАТО на восток, а также миграционный кризис на белорусско-польской границе. Второй разговор состоялся в день рождения французского лидера, 21 декабря. Президент РФ поздравил коллегу с днём рождения, также лидеры обменялись пожеланиями в преддверии Рождества и Нового года. Не обошли президенты и насущные политические темы — проекты российских документов о гарантиях безопасности, а также ситуацию на Украине.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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