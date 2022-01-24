Политолог Шатилов — о призыве Пескова к НАТО: Пытается активировать их чувство самосохранения

Политолог Александр Шатилов в беседе с Лайфом прокомментировал призыв пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова не рассматривать вариант силового урегулирования конфликта на Украине. Он счёл обращение представителя Кремля к альянсу попыткой достучаться до кураторов Незалежной со стороны Запада и "активировать" их чувство самосохранения.

"Тут два момента. Первый заключается в том, что уже, действительно, сейчас ситуация находится у последней черты и дальше может скатиться уже в боевые действия, которые могут привести к непредсказуемым последствиям как для Запада, так и для России. Если будет глобальное противостояние, то, как говорится, победителей не будет", — заявил собеседник Лайфа.

Второй момент, по его мнению, в том, что сейчас руководство Украины находится в крайне проблемной социально-экономической и политической ситуации. Как объяснил Шатилов, есть горячие головы, которые путём войны хотят поправить свои дела. При этом эксперт напомнил о Михаиле Саакашвили, который в погоне за похожими "мечтами" совершил марш-бросок в Южную Осетию. Политолог отметил, что все помнят, чем это закончилось.

Собеседник Лайфа считает, что сейчас руководство Киева не обладает как таковой геополитической субъектностью, поэтому Россия через голову президента Украины Владимира Зеленского и его администрации обращается, прежде всего, к их западным кураторам. А слова Пескова, по мнению политолога, являются попыткой "достучаться до их разума и активировать чувство самосохранения".