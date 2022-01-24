"Газпром": Запасы газа в хранилищах Европы и Украины находятся на исторических минимумах
Так, из европейских ПХГ отобрано уже более 70% от объёма топлива, закачанного в летний сезон. А заполненность украинских ПХГ "рухнула" ниже 12 млрд кубометров.
Бетонирование труб для газопровода "Северный поток – 2" на заводе Wasco в Германии. Фото © ТАСС / DPA / Stefan Sauer
Запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины находятся на исторических минимумах — например, на сегодня запасы в ПХГ Незалежной уже ниже 12 млрд кубометров. Об этом заявили в "Газпроме" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
"С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату", — говорится в сообщении компании.
А в "Газпроме" уточнили, что из европейских хранилищ отобрано уже более 70% от объёма газа, закачанного в летний сезон.
Заполненность украинских хранилищ также находится на минимальных уровнях: так, 22 января показатель снизился до 12,1 млрд кубометров, а на сегодня эта цифра уже ниже 12 млрд.
Напомним, 21 декабря 2021 года цена на газ в Европе побила исторический рекорд и впервые превысила 2100 долларов за тысячу кубометров на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Но в последующие дни стоимость скорректировалась. При этом на днях агентство Bloomberg сообщило, что США начали искать замену России в поставках газа Европе. По данным американских СМИ, переговоры об этом на высоком уровне могут состояться в Вашингтоне уже в январе. В свою очередь Times узнала о страхе Британии перед ограничением поставок российского газа из-за санкций.
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