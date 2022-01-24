"Газпром": Запасы газа в хранилищах Европы и Украины находятся на исторических минимумах

Запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины находятся на исторических минимумах — например, на сегодня запасы в ПХГ Незалежной уже ниже 12 млрд кубометров. Об этом заявили в "Газпроме" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

"С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату", — говорится в сообщении компании.

А в "Газпроме" уточнили, что из европейских хранилищ отобрано уже более 70% от объёма газа, закачанного в летний сезон.