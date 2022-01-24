Двадцать боевых кораблей и катеров Балтийского флота вышли на учения в море
В дальний поход отправились и два корвета — "Стойкий" и "Сообразительный" — с экипажами палубных вертолётов морской авиации Ка-27. Программой учений предусмотрены задачи по противовоздушной и противолодочной обороне и не только.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Два десятка кораблей и катеров Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в море для отработки задач боевой подготовки. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера", — уточнили в ведомстве.
А ранее в понедельник корветы "Стойкий" и "Сообразительный" вышли из Балтийска и отправились в дальний поход для участия в учениях под общим руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.
"В период плавания экипажи корветов проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, выполнят ряд боевых упражнений. Экипажи палубных вертолётов морской авиации Балтийского флота Ка-27, базирующиеся на корветах, проведут лётные смены в море, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия", — рассказали в штабе Балтийского флота.
Напомним, что сообщение о выходе в море кораблей Балтфлота появилось на фоне заявления НАТО об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. В Кремле, комментируя участие кораблей Балтийского флота в военно-морских учениях, заявили, что российские военные не могут игнорировать активность альянса у границ страны.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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