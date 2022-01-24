Двадцать боевых кораблей и катеров Балтийского флота вышли на учения в море

Два десятка кораблей и катеров Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в море для отработки задач боевой подготовки. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера", — уточнили в ведомстве.

А ранее в понедельник корветы "Стойкий" и "Сообразительный" вышли из Балтийска и отправились в дальний поход для участия в учениях под общим руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.