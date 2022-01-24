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Песков: Российские военные не могут игнорировать действия НАТО вблизи наших границ

Заявления альянса об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряжённость в сфере безопасности, указали в Кремле.

24 января, 11:53

Российские войска на территории Московской области. Фото © Getty Images / Russian Defense Ministry Press Service / Anadolu Agency

Российские военные не могут игнорировать активность НАТО у границ страны. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя участие кораблей Балтийского флота в военно-морских учениях. При этом вопрос о том, можно ли считать такие учения реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, он предложил адресовать в Министерство обороны.

"Повышенная активность НАТО вблизи наших границ не может игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны", — указал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что заявления НАТО об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг определённо усиливают напряжённость в сфере безопасности.

"Я хочу обратить внимание, что всё это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это всё происходит из-за того, что делают НАТО, Соединённые Штаты, и за счёт той информации, которую они распространяют", — резюмировали в Кремле.

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Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Генсек организации Йенс Столтенберг поприветствовал эти усилия союзников и заявил, что альянс "продолжит принимать все необходимые меры для защиты".

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев
Марина Калегина
Марина Калегина

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