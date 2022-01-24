Песков: Российские военные не могут игнорировать действия НАТО вблизи наших границ
Заявления альянса об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряжённость в сфере безопасности, указали в Кремле.
Российские войска на территории Московской области. Фото © Getty Images / Russian Defense Ministry Press Service / Anadolu Agency
Российские военные не могут игнорировать активность НАТО у границ страны. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя участие кораблей Балтийского флота в военно-морских учениях. При этом вопрос о том, можно ли считать такие учения реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, он предложил адресовать в Министерство обороны.
"Повышенная активность НАТО вблизи наших границ не может игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны", — указал представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что заявления НАТО об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг определённо усиливают напряжённость в сфере безопасности.
"Я хочу обратить внимание, что всё это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это всё происходит из-за того, что делают НАТО, Соединённые Штаты, и за счёт той информации, которую они распространяют", — резюмировали в Кремле.
Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Генсек организации Йенс Столтенберг поприветствовал эти усилия союзников и заявил, что альянс "продолжит принимать все необходимые меры для защиты".
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