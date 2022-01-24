Военный эксперт Баранец жёстко отреагировал на усиление НАТО в Восточной Европе

Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в беседе с Лайфом прокомментировал усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. По его мнению, альянс преследует сразу несколько целей.

"НАТО продолжает усиленными темпами раздувать антироссийское кадило. Оно уже запугало мир, что не сегодня завтра [президент РФ Владимир] Путин и [министр обороны РФ Сергей] Шойгу пошлют свои дивизии на Украину. Эти кадила антироссийской псевдовойны они раздувают специально для двух причин. Под шумок они оснащают украинскую армию. Идут новые и новые поставки", — заявил Баранец.

По его мнению, прежде всего задачей этого артиллерийского информационного наката является прикрытие. При этом одновременно решается и второй вопрос — насыщение группы НАТО новыми вооружениями. Баранец отметил, что сейчас альянс начинает перемещать войска туда, куда им укажет Пентагон или Белый дом.

"Идёт переформатирование, но в то же время усиление НАТО в Европе. Лозунг один и тот же — скоро Путин нападёт на Прибалтику, на Польшу, на Украину. Да зачем вы нам нужны?!" — заключил эксперт.