Военный эксперт Баранец жёстко отреагировал на усиление НАТО в Восточной Европе
Полковник в отставке отметил, что сейчас альянс начинает перемещать войска туда, куда им укажет Пентагон или Белый дом.
Фото © ТАСС / АР / Joe Giddens
Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в беседе с Лайфом прокомментировал усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. По его мнению, альянс преследует сразу несколько целей.
"НАТО продолжает усиленными темпами раздувать антироссийское кадило. Оно уже запугало мир, что не сегодня завтра [президент РФ Владимир] Путин и [министр обороны РФ Сергей] Шойгу пошлют свои дивизии на Украину. Эти кадила антироссийской псевдовойны они раздувают специально для двух причин. Под шумок они оснащают украинскую армию. Идут новые и новые поставки", — заявил Баранец.
По его мнению, прежде всего задачей этого артиллерийского информационного наката является прикрытие. При этом одновременно решается и второй вопрос — насыщение группы НАТО новыми вооружениями. Баранец отметил, что сейчас альянс начинает перемещать войска туда, куда им укажет Пентагон или Белый дом.
"Идёт переформатирование, но в то же время усиление НАТО в Европе. Лозунг один и тот же — скоро Путин нападёт на Прибалтику, на Польшу, на Украину. Да зачем вы нам нужны?!" — заключил эксперт.
Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Генсек организации Йенс Столтенберг поприветствовал эти усилия союзников и заявил, что альянс "продолжит принимать все необходимые меры для защиты".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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