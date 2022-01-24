Песков: Рост напряжённости обусловлен информационной истерикой США и НАТО
По словам представителя Кремля, эта истерика "щедро обрамлена огромным количеством ложной информации".
Штаб-квартира НАТО. Фото © Shutterstock
Москва констатирует рост напряжённости в сфере безопасности, эта эскалация осуществляется за счёт действий США и НАТО, завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эскалация напряжённости осуществляется за счёт информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединённые Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью — имею в виду те самые фейки", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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