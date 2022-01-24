Песков: Рост напряжённости обусловлен информационной истерикой США и НАТО

"Эскалация напряжённости осуществляется за счёт информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединённые Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью — имею в виду те самые фейки", — отметил представитель Кремля.