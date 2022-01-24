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В Петербурге закончилась реставрация памятника "Медный всадник"

Строительные леса планируется снять через две-три недели, когда зимние морозы отступят и температура воздуха будет держаться выше нуля.

24 января, 11:29
<p>Памятник "Медный всадник". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bronze_Horseman_(fragment).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Памятник "Медный всадник". Фото © Wikipedia

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади завершилась реставрация памятника Петру I "Медный всадник", которая была начата ещё в октябре прошлого года. Обновление скульптуры должно стать подарком городу к 350-летию со дня рождения императора.

"В ближайшие две-три недели будут снимать леса. Специалисты не торопятся открывать отреставрированный памятник, пока в Петербурге стоят морозы: во время работ внутри "саркофага" поддерживалась плюсовая температура (примерно +18)", — рассказали в Государственном музее городской скульптуры газете "Петербургский дневник".

При этом уточняется, что ещё закончены не все работы, связанные с монументом. Весной этого года планируется также благоустроить территорию вокруг него.

Установлен примерный возраст Гром-камня под памятником "Медный всадник"

Установлен примерный возраст Гром-камня под памятником "Медный всадник"

Ранее Лайф писал о том, что памятник Минину и Пожарскому на Красной площади демонтировали для реставрации. Работы, стоимость которых составит 55 миллионов рублей, планируют завершить к ноябрю этого года.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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