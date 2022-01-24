В Петербурге закончилась реставрация памятника "Медный всадник"

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади завершилась реставрация памятника Петру I "Медный всадник", которая была начата ещё в октябре прошлого года. Обновление скульптуры должно стать подарком городу к 350-летию со дня рождения императора.

"В ближайшие две-три недели будут снимать леса. Специалисты не торопятся открывать отреставрированный памятник, пока в Петербурге стоят морозы: во время работ внутри "саркофага" поддерживалась плюсовая температура (примерно +18)", — рассказали в Государственном музее городской скульптуры газете "Петербургский дневник".

При этом уточняется, что ещё закончены не все работы, связанные с монументом. Весной этого года планируется также благоустроить территорию вокруг него.