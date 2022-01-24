Учёные: Умные часы работают неправильно у людей с ожирением и темнокожих

Умные часы врут, только не всем, а людям с тёмной кожей или с ожирением. В этом случае гаджеты собирают неверные данные о пользователе и выдают искажённую информацию, например — о частоте сердцебиения. Об этом сообщает издание The Verge.

Погрешность встроенного в девайс сенсора составляет 10% для темнокожих и 60% — для полных людей. К таким выводам пришли американские учёные Международного университета Флориды. Для исследования были выбраны такие устройства, как Apple Watch 5, Fitbit Versa 2 и Polar M600. Они собирают данные о пользователях методом фотоплетизмографии, который не учитывает, что смуглая кожа хуже пропускает свет, а у людей с ожирением она содержит меньше воды.

Эксперты из США тут же набросились на производителей умных часов, обвинив их в том, что те создают гаджеты исключительно для покупателей белой расы с нормальным весом. По словам автора исследования доцента Джессики Рамелла-Роман, тестировать девайсы до поступления в продажу должны в том числе темнокожие и люди с лишним весом.