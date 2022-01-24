"Парень шёл убивать": Онищенко назвал хладнокровным зверством расправу подростков над семьёй под Омском
По его мнению, молодые люди должны были попытаться решить своим проблемы цивилизованным способом, а не хвататься за оружие. Он считает, что так даже животные не поступают.
Геннадий Онищенко. Фото © Госдума
Тройное убийство подростками в Омской области выглядит особенно чудовищным, так как они совершили его не в состоянии аффекта, не под действием наркотиков или алкоголя, считает заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.
"Всё было заранее подготовлено. Преступление совершенно осознанное — парень шёл именно убивать. Обесцененность жизни, отсутствие каких-либо принципов, обесцененность семьи. Думаю, имело место также отсутствие какого-либо воспитания — вот причины трагедии. Парень, похоже, из неблагополучной семьи, но это всё равно не объясняет столь хладнокровное зверство. Так даже животные не поступают. Полное обесценивание всего", — сказал Онищенко в беседе с РИА ФАН.
По его мнению, необходимо дождаться данных следствия, чтобы понять мотивы подростков. Однако даже побои отчима, о которых заявила 14-летняя девочка, не могут послужить оправданием жестокого убийства её матери и сестры-инвалида, считает Онищенко. Молодые люди даже не попытались решить проблемы цивилизованным способом. По его мнению, подростки являются представителями "абсолютно брошенного молодого поколения нашей страны, и это очень опасно".
Напомним, убийство трёх членов семьи произошло под Омском в ночь с 21 на 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства. Как стало известно Лайфу, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК.
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