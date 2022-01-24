Тройное убийство подростками в Омской области выглядит особенно чудовищным, так как они совершили его не в состоянии аффекта, не под действием наркотиков или алкоголя, считает заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

"Всё было заранее подготовлено. Преступление совершенно осознанное — парень шёл именно убивать. Обесцененность жизни, отсутствие каких-либо принципов, обесцененность семьи. Думаю, имело место также отсутствие какого-либо воспитания — вот причины трагедии. Парень, похоже, из неблагополучной семьи, но это всё равно не объясняет столь хладнокровное зверство. Так даже животные не поступают. Полное обесценивание всего", — сказал Онищенко в беседе с РИА ФАН.