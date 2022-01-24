Девочка – организатор убийства семьи под Омском хотела переехать к бывшему сожителю мамы
Подросток также ревновала родственников к сестре-инвалиду, считая, что её любят больше, но из-за статуса самого старшего ребёнка продолжала за ней ухаживать.
Кадр из видео, снятого правоохранителями на месте преступления © Следственный комитет РФ
14-летняя девочка, признавшаяся в организации убийства собственной семьи в Омской области, сразу невзлюбила нового отчима, с которым её мать начала жить два года назад. Об этом знакомая семейства рассказала в беседе с "Газетой.Ru".
"Роман никому из детей не отец. Старшая от одного — его никто не видел ни разу, но после случившегося появился, все были в шоке, потому что были уверены, что женщина сама не знает, от кого девочка. Младшие — от моего соседа, с кем она прожила восемь лет в гражданском", — рассказала собеседница издания.
По её словам, девочка скучала по мужчине, который был у её матери до Романа. Он периодически проводил с детьми время, забирая их на выходные. Подросток мечтала, чтобы тот вернулся в семью, но у матери были планы на нового мужчину, которого девочка с порога "приняла в штыки". Женщина также рассказала, что подросток ревновала родственников к сестре-инвалиду, считая, что её любят больше, но из-за статуса самого старшего ребёнка продолжала за ней ухаживать. Мать же тем временем могла уходить в длительные запои.
"Мама её раньше много пила, могла уехать в эту Юрьевку к подруге, к бывшей жене Романа, и пить там дня три-четыре, а отчим с детьми дома сидел. А раз брата не убила, значит, любила, я думаю", — добавила собеседница.
Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском в ночь с 21 на 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства. Как стало известно Лайфу, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК. На допросе девочка призналась, что не любила отчима за то, что он её избивал.
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