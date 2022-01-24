Девочка – организатор убийства семьи под Омском хотела переехать к бывшему сожителю мамы

14-летняя девочка, признавшаяся в организации убийства собственной семьи в Омской области, сразу невзлюбила нового отчима, с которым её мать начала жить два года назад. Об этом знакомая семейства рассказала в беседе с "Газетой.Ru".

"Роман никому из детей не отец. Старшая от одного — его никто не видел ни разу, но после случившегося появился, все были в шоке, потому что были уверены, что женщина сама не знает, от кого девочка. Младшие — от моего соседа, с кем она прожила восемь лет в гражданском", — рассказала собеседница издания.

По её словам, девочка скучала по мужчине, который был у её матери до Романа. Он периодически проводил с детьми время, забирая их на выходные. Подросток мечтала, чтобы тот вернулся в семью, но у матери были планы на нового мужчину, которого девочка с порога "приняла в штыки". Женщина также рассказала, что подросток ревновала родственников к сестре-инвалиду, считая, что её любят больше, но из-за статуса самого старшего ребёнка продолжала за ней ухаживать. Мать же тем временем могла уходить в длительные запои.