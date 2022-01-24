Пушилин: Вооружённые силы ДНР находятся в режиме повышенной боеготовности

Вооружённые силы Донецкой Народной Республики находятся в режиме повышенной боеготовности на фоне сообщений о подготовке Украины к наступлению. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Конечно, да, мы сейчас в повышенном режиме готовности. Потому что от Украины сейчас можно ожидать чего угодно... Со своей стороны делаем всё, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".