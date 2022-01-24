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Пушилин: Вооружённые силы ДНР находятся в режиме повышенной боеготовности

По его словам, в республике делают всё, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом, но от Украины "сейчас можно ожидать чего угодно".

24 января, 11:04

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Вооружённые силы Донецкой Народной Республики находятся в режиме повышенной боеготовности на фоне сообщений о подготовке Украины к наступлению. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Конечно, да, мы сейчас в повышенном режиме готовности. Потому что от Украины сейчас можно ожидать чего угодно... Со своей стороны делаем всё, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

ДНР фиксирует подготовку к наступлению в подразделениях ВСУ

ДНР фиксирует подготовку к наступлению в подразделениях ВСУ

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал о подготовке Украины к наступлению. По данным военных ДНР, Киев выгрузил на железнодорожной станции Красноармейск шесть единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и две РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами, также в зону операции прибыла большая партия противотанковых гранатомётов NLAW. На днях также стало известно, что у линии соприкосновения в Донбассе наблюдают около 120 тысяч украинских военных.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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