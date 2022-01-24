Писательница и экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт

Помощник президента РФ Юрий Ушаков вручил американской писательнице Сюзанне Масси, которая в 80-е годы была неформальной советницей 40-го президента США Рональда Рейгана, российский паспорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на её представителя Балтазара Шальденбранда.

Торжественная церемония проходила в здании Администрации Президента на Старой площади. В ходе вручения Масси поблагодарила Ушакова, с которым часто контактировала в 1998–2008 годах. По её словам, тогда он был "успешным и популярным послом РФ в США".

"Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России", — отметила Масси.