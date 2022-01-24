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Писательница и экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт

Торжественная церемония проходила в здании Администрации Президента РФ на Старой площади. Она выразила благодарность и отметила, что это важно для её седьмой книги о России.

24 января, 11:07
<p>Сюзанна Масси. Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Md3dE8mO_Z8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">youtube.com/Regis Tremblay</a></p>

Сюзанна Масси. Фото © youtube.com/Regis Tremblay

Помощник президента РФ Юрий Ушаков вручил американской писательнице Сюзанне Масси, которая в 80-е годы была неформальной советницей 40-го президента США Рональда Рейгана, российский паспорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на её представителя Балтазара Шальденбранда.

Торжественная церемония проходила в здании Администрации Президента на Старой площади. В ходе вручения Масси поблагодарила Ушакова, с которым часто контактировала в 1998–2008 годах. По её словам, тогда он был "успешным и популярным послом РФ в США".

"Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России", — отметила Масси.

Получившая гражданство РФ бывшая советница Рейгана: Все знают, что я люблю Россию

Получившая гражданство РФ бывшая советница Рейгана: Все знают, что я люблю Россию

Напомним, ранее президент России Владимир Путин исполнил просьбу Сюзанны Масси о российском гражданстве. В июне в Крыму в кулуарах заседания Ливадийского клуба американка призналась, что паспорт ей нужен для написания книги в РФ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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