Писательница и экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт
Торжественная церемония проходила в здании Администрации Президента РФ на Старой площади. Она выразила благодарность и отметила, что это важно для её седьмой книги о России.
Сюзанна Масси. Фото © youtube.com/Regis Tremblay
Помощник президента РФ Юрий Ушаков вручил американской писательнице Сюзанне Масси, которая в 80-е годы была неформальной советницей 40-го президента США Рональда Рейгана, российский паспорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на её представителя Балтазара Шальденбранда.
Торжественная церемония проходила в здании Администрации Президента на Старой площади. В ходе вручения Масси поблагодарила Ушакова, с которым часто контактировала в 1998–2008 годах. По её словам, тогда он был "успешным и популярным послом РФ в США".
"Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России", — отметила Масси.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин исполнил просьбу Сюзанны Масси о российском гражданстве. В июне в Крыму в кулуарах заседания Ливадийского клуба американка призналась, что паспорт ей нужен для написания книги в РФ.
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