"Зря болельщики так волнуются — всё будет в порядке. Понимаю, что многие переживают за персональные данные, но они и так всем известны без Fan ID. Не думаю, что бойкот фанатов "Спартака", "Зенита", ЦСКА, "Ростова" и других клубов РПЛ может как-то повлиять на отмену или корректировку закона. Считаю, пустых трибун у нас всё равно не будет. Те, кто идут на стадион болеть за любимую команду, а не поджигать кресла, продолжат это делать и с Fan ID", — заявила Смородская.