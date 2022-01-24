"Пустых трибун не будет": Бывший президент "Локомотива" Смородская оценила идею бойкота матчей из-за Fan ID
Ранее о намерении отказаться от посещения игр своей любимой команды высказались фанаты "Зенита", "Спартака" и "Ростова".
Предъявление Fan ID сотруднику охраны перед матчем. Фото © ТАСС / Gareth Fuller
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с РИА "Новости" выразила мнение, что бойкот матчей футбольными болельщиками из-за введения Fan ID не оставит трибуны стадионов пустыми.
"Зря болельщики так волнуются — всё будет в порядке. Понимаю, что многие переживают за персональные данные, но они и так всем известны без Fan ID. Не думаю, что бойкот фанатов "Спартака", "Зенита", ЦСКА, "Ростова" и других клубов РПЛ может как-то повлиять на отмену или корректировку закона. Считаю, пустых трибун у нас всё равно не будет. Те, кто идут на стадион болеть за любимую команду, а не поджигать кресла, продолжат это делать и с Fan ID", — заявила Смородская.
Поддержали болельщиков "Спартака" и "Зенита": Фанаты "Ростова" не будут посещать матчи своей команды из-за введения Fan-ID.
Ранее Лайф сообщал, что болельщики "Зенита" и "Спартака" выступили с заявлением о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Позднее к ним присоединились фанаты "Ростова". Отметим, что главная цель создания "паспортов болельщика" — обеспечение безопасности на стадионах. Добавим, что система была опробована во время Кубка конфедераций 2017 года, ЧМ-2018 и матчей Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.
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